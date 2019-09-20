Трое военнослужащих ранены в зоне ООС, - штаб. ВИДЕО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести", - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- дважды вблизи Новотроицкого со стороны Докучаевска - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку от Новоигнатьевки со стороны Стылы - из автоматического гранатомета;

- вблизи Красногоровки со стороны Старомихайловки - из стрелкового оружия;

- неподалеку от Марьинки со стороны Александровки - из стрелкового оружия;

- вблизи Водяного со стороны Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Павлополя со стороны Украинского - из гранатометов различных систем.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Новолуганского со стороны Доломитного - из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Крымского со стороны Донецкого - из гранатометов различных систем;

- неподалеку от Южного со стороны "Шахта им.Гагарина" - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"Подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня и находятся наготове к любым коварным и провокационным действиям противника", - добавили в штабе.

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