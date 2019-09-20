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20.09.19 20:05

СНБО должен был распределить 28 млрд грн на безопасность и оборону, - Сюмар

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар утверждает, что Совет национальной безопасности и обороны не распределил для бюджета выделенные на обеспечение безопасности и обороны 28 млрд гривен.

СНБО должен был распределить 28 млрд грн на безопасность и оборону, - Сюмар

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Спросила министра финансов, почему средства на безопасность и оборону не распределили. Она говорит, что 27 млрд не отдельной строкой. Странное заявление, потому что таки отдельной", – написала Сюмар.

Народный депутат напомнила, что именно СНБО распределяет расходы на безопасность и оборону.

"Правда в том, что нынешний СНБО просто не смог по состоянию на сейчас распределить эти деньги. Может, потому, что не могут определить приоритеты. А может, не могут выписать решение СНБО. Ибо отсутствие хотя бы одного официального решения СНБО во время войны - нонсенс", - считает Сюмар.

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СНБО должен был распределить 28 млрд грн на безопасность и оборону, - Сюмар 01
СНБО должен был распределить 28 млрд грн на безопасность и оборону, - Сюмар 02

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