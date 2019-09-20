Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА

Как передает Цензор.НЕТ, документ опубликовало издание LB.ua.



В распоряжении сказано, что проверка будет проводиться с 25 сентября по 8 октября.



К выполнению аудита будут привлечены ряд лиц, в том числе министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, госсекретарь Кабинета министров Владимир Бондаренко, генпрокурор Руслан Рябошапка, глава Службы безопасности Украины Игорь Баканов.



Кроме того, в документе сказано, что киевский мэр и глава КГГА Виталий Кличко должен обеспечить "создание надлежащих условий" для проведения проверки.



Экс-гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко 16 сентября заявил о необходимости провести проверку деятельности киевской власти.





Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко обратился к премьеру Алексею Гончаруку с просьбой провести аудит работы мэра Киева Виталия Кличко и КГГА.

Руководитель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики (фракция "Слуга народа"), бывший генеральный директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко обратился к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой инициировать общий аудит деятельности Кличко, КГГА и подчиненных структур.

По его словам, около 200 уголовных производств в отношении чиновников КГГА, начатых во времена мэра Кличко, "так и не были доведены до финального завершения", "ни одного вора – за решеткой".