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20.09.19 21:20

Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом. Во встрече также приняли участие Премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком 01

Во время встречи обсуждалась программа поддержки Фондом повестки дня реформ в Украине, которые направлены на поддержку макроэкономической стабильности и роста экономики.

Зеленский отметил, что менее чем за месяц работы новоизбранная Верховная Рада приняла ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора, детенизацию экономики и реальную борьбу с коррупцией.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил Президент.

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Зеленский обсудил с делегацией МВФ реформы в Украине и ситуацию с ПриватБанком 02

Кроме того, стороны затронули вопросы дальнейших реформ энергетического сектора и ситуацию с ПриватБанком.

Президент отметил, что дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом является важным элементом усиления доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

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