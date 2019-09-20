В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного слова об амнистии" террористов, - Пристайко

Об этом он заявил в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Нет ни одного слова об амнистии, ничего. Только соотношение между проведением выборов (на оккупированной части Донбасса. — Ред.) и временным применением закона об особом статусе и постоянным применением закона об особом статусе", — сказал он.

Пристайко отметил, что этот план касается исключительно проведения выборов на оккупированной территории. Он добавил, что несмотря на то, что уже неоднократно раскрывал пункты этой формулы, ее "очень широко интерпретируют".

"Похоже, что все 46 млн (украинцев. — Ред.) знают, что написано в этой формуле", — сказал министр.

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Напомним, 18 сентября министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что договоренность советников нормандского формата по "формуле Штайнмайера" по урегулированию ситуации на оккупированной части Донбасса была достигнута 2 сентября.

19 сентября, реализацию "формулы Штайнмайера" не удалось согласовать на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске. Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма озвучил ряд условий, без которых воплотить "формулу Штайнмайера" невозможно.

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Глава фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия утверждает, что "Пристайко что-то придумал" и что в команде президента никто не слышал о согласовании украинской стороной "формулы Штайнмайера".