"Никакого давления не было", - Пристайко о телефонной беседе Зеленского и Трампа

Об этом Пристайко сказал в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Украину, "к сожалению", пытаются втянуть в противостояние между республиканцами и демократами в США.

"Те люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США", — пояснил министр.

Он добавил, что Украина ценит поддержку президентов США, Конгресса, но это не значит, что украинская власть хочет помочь какой-то партии, если даже и могла "в теории" это сделать.

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"Интересуется президент Трамп, интересуется его советник Джулиани, интересуются газеты, демократы, республиканцы давят ли на Украину. Я хочу сказать, что мы независимое государство, у нас есть свои тайны", — отметил Пристайко.

Он отметил, что Зеленский имеет право, чтобы содержание его разговора с другим президентом осталось в тайне, а американские следователи имеют полное право "получать" эту информацию в США.

"Я знаю, о чем был разговор, и я думаю, что никакого давления не было. Был разговор, разговоры бывают разные, лидеры имеют право обсудить все проблемы, которые существуют. Этот разговор был долгим, был дружеским, и он касался многих вопросов, иногда на которые надо было давать довольно серьезные ответы", — резюмировал Пристайко.

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Как сообщалось, в США набирает обороты скандал после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Сам американский лидер отрицает, что договаривался с Зеленским о начале расследования украинскими правоохранителями дела против Джо Байдена.