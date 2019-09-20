Зеленский своим указом дал ряд поручений Кабмину по обеспечению экономического роста и предотвращению коррупции в Украине

Документ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Президент поручил Кабмину предусмотреть при доработке проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2020 год средства на осуществление мероприятий, направленных на стимулирование экономического роста, повышение социальных стандартов, развитие горных территорий украинских Карпат, а также увеличение объема средств Государственного фонда регионального развития.
Президент поручил Кабмину разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты об обороте земель сельскохозяйственного назначения, о легализации игорного бизнеса, о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно упорядочения добычи янтаря, о принципах административно-территориального устройства Украины, о усовершенствования законодательства о местных выборах.
Также Зеленский поручил Кабмину принять меры по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2019/2020 года, а также обеспечить готовность регионов к осенне-зимнему периоду.
Кабмин должен принять меры по обеспечению подготовки объектов большой приватизации для приватизации, продажи на электронных аукционах объектов малой приватизации.
Зеленский рекомендовал Национальному банку Украины проработать механизмы уменьшения кредитных ставок коммерческих банков с целью повышения доступности кредитования бизнеса и удешевления стоимости ипотечных кредитов.