Переговоры с Россией о следующем обмене продвигаются "очень активно", - Пристайко

Об этом "Громадському" рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, диалог по обмену настолько "деликатный", что в нем не участвуют западные партнеры Украины, о предварительном обмене президент Владимир Зеленский договаривался лично с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пристайко добавил, что сейчас работа по обмену продолжается.

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", — сказал министр.

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Глава МИД отметил, что в таком процессе не нужны "сочувствующие" (западные партнеры).

"Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения", — сказал Пристайко, подтвердив, что подразумевает выдачу России фигуранта дела о сбитом "Боинг" MH17 Владимира Цемаха.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

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