Приоритетом для Украины остается членство в НАТО, - Пристайко

Об этом заявил в интервью "Громадському" министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, информирует Цензор.НЕТ.

"Все необходимые формальные механизмы — если необходим ПДЧ, окей, пусть будет ПДЧ. Мы будем обращаться к нему, когда будем готовы услышать положительный ответ, и когда Украина будет готова это сделать", — сказал министр.

Пристайко отметил, что некоторые страны территориально расположены далеко от Альянса, некоторые считают, что им не нужно НАТО, чтобы чувствовать себя защищенными.

"Особенно это удобно тем странам, которые живут внутри Альянса, типа Австрии. Она может спокойно и долго рассказывать, как хорошо быть нейтральным, находясь прямо в окружении европейских и натовских стран", — добавил он.

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Но по Украине глава МИД уверен в необходимости членства в НАТО.

"Моя персональная мысль — как бы ни закончился нынешний конфликт, нам все равно нужно думать уже сейчас, как обеспечить свою безопасность на будущее. Я считаю, что ничего лучшего в нашей части континента, чем НАТО, не придумано и не будет в ближайшее время, который можно представить. Поэтому для меня наиболее эффективным методом защиты нашей независимости является членство в Альянсе", — резюмировал Пристайко.

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