"Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде. ВИДЕО

Перепалка между Шустером и Коломойскими произошла в прямом эфире программы "Свобода слова" и заняла последние 10 минут программы, информирует Цензор.НЕТ.
Коломойский, который был в эфире по телефону, утверждает, что Шустер во время сотрудничества со студией "1+1" взял деньги за производство 10 программ и не произвел продукт.
Цензор.НЕТ приводит расшифровку спора между Шустером и Коломойским.
Ш: Я думаю, что на тему журналистки...
К: А то у нас там Савик журналист, расскажите-ка мне.
Ш: Слушайте, пока вы там занимались всяким...
К: Может, вы сначала деньги верните за взятые 10 передач, которые вы провели? А потом мы с вами разговаривать будем?
Ш: Покажите контракт. Придете в суд.
К: Да у нас все контракты на пальцах. Вы не переживайте. Вы верните два триста.
Ш: Что?
К: 2 миллиона 300 тысяч долларов.
Ш: А вы – 155 миллиардов (отсылка к национализации "Приватбанка". – Ред.)
К: Сто процентов.
(студия апплодирует).
К: Ооооо! Смотрите, у вас прямо не передача, а ботоферма там, судя по апплодисментам.
Ш: Да, конечно, здесь же народ. Вы же гораздо выше!
К: Ну конечно! Вы ж про журналистику, а не про банки. Когда будет про банки, мы про 155 поговорим. Видите, сразу проявилась направленность модератора.
Ш: Куда?
К: То есть, кто заказал передачу. Как там Ахметов поживает? Все нормально у вас?
Ш: Все нормально. Ну, а в чем проблема?
К: Скажите, сколько получает Аслунд в "Атлантик каунсил"? И кто является его спонсором основным?
Ш: Аслунд? Слушайте...
К: Где работает господин Фурса, который очень активно общается в Фейсбуке, или в "Украинской правде", или еще где-то, работая у Томаша Фиалы? Вы думаете, что, вы собрали там сборище порохоботов и думаете, вы кого-то удивите этим? Савик? Вы два триста, вы сначала два триста верните.
Ш: Игорь Валерьевич, я вот смотрю... Тут поддержка ваша примерно на уровне 15%.
К: Это не имеет значения.
Ш: Вы бы 85% Украины посадили, потому что она вам не нравится, правильно?
К: Мы знаем, как вы эту поддержку на экран выводите. Вы кому рассказываете, Савик?
Ш: Кому? Кому?
К: Поверьте мне, что там, где вы учились – я там преподавал.
Ш: Где вы преподавали?
К: Вот там, где вы учились.
Ш: В университете в Монреале вы преподавали?
К: Вот там, где на экране – 15%.
Ш: Вы преподавали?
К: Я говорю: там, где вы учились, я там преподавал.
Ш: То есть, в университете "Мегил" в Монреале.
К: Да, да, конечно. В Монреале. Вы еще свои медальки вытащите и дипломчик.
Ш: Я вам покажу диплом.
К: Вы верните конкретно деньги. 2 миллиона 300 тысяч долларов.
Савик Шустер приглашает в студию юриста Павла Елизарова со словами "Вот сейчас вам Павел отдаст деньги, контракты все".
Е: Здравствуйте, Игорь Валерьевич.
К: Здравствуйте, Павел Елизаров! Когда вы деньги вернете?
Е: Игорь Валерьевич, мы будем очень рады вас видеть в суде. Вот здесь у нас есть контракт, который мы с вами подписали на 3 года. Мы передавали вам сигнал, и вы этот сигнал не трансформировали и не показывали, Игорь Валерьевич.
К: Скажите, вы за 10 передач деньги взяли?
Е: Игорь Валерьевич, мы с вами встретимся в суде.
К: Павел Елизаров, вы деньги взяли в руки?
Е: Игорь Валерьевич, с вами беседовать бесполезно...
К: Ну так зачем вы за микрофон...
Е: Мы вас 2 года не трогали, пока вы не оболгали Савика. Вы – нечестный человек. Вы обманываете всю страну и грабите, Игорь Валерьевич.
К: Да, конечно, Павел Елизаров.
Е: И еще я вам скажу одно: отстаньте от новой власти! Пришли молодые люди в страну, а вы отвлекаете их!
К: О! о! о!
Е: Игорь Валерьевич, вам уже пора в Америку визу имени Павла Лазаренко.
К: Серьезно? Вы знаете, есть такая поговорка – не спрашивай, по ком звонит колокол.
Е: Все вопросы выясним с вами в суде.
К: Понятно. До свидания. Савик, когда деньги вернете?
Ш: Как вы сказали, Игорь Валерьевич, извините?
К: Когда деньги вернете?
Соня Кошкина берет у Елизарова контракт.
К: Да вы – жалкие взяточники! Которые берут за одну и ту же работу трижды. Вы взяли деньги у несчастных мэров и обирали каждого, кто приходит в вашу передачу.
Е: Игорь Валерьевич, я заасфальтирую дорогу в Мариуполь за 10 миллионов, которые вы нам вернете. Иск на 10 миллионов.
К: Шо-то жидкие аплодисменты стали. Пожижели аплодисменты.
Ш: Это вам, вам лично. Подарок от меня: поаплодируйте Игорю Валерьевичу, а то он спать не будет.
К: Ну, поаплодируйте за афериста, который украл деньги и который не хочет их возвращать.
Ш: Я бы про кражу денег на вашем месте не сильно распространялся.
К: Да что вы! да что вы! да что вы! Вы верните деньги, просто тупо верните деньги.
Соня Кошкина:
- Я держу в руках письмо, адресованное Шустеру...
К: Соня, пусть они вам оффшорную часть покажут. Это вершина айсберга. Пусть Савик сейчас скажет, была ли оффшорная часть.
Ш: Покажите контракт.
К: Которая 90% от стоимости контракта.
Ш: Покажите контракт.
К: Савик, да нормально покажем! Вы скажите - было или не было, мы поняли, врете вы или не врете!
Ш: Не было.
Дискуссия Коломойского и Шустера – последние 10 минут эфира.