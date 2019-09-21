Наемники РФ за сутки 22 раза нарушили "режим тишины", четверо украинских воинов ранены, - штаб

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм., а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил, в районе ответственности "СЕВЕР" - еще 6", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за минувшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один – боевую травму.

"От начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня: дважды неподалеку Водяного – из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия", - отметили в штабе сил ООС.

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