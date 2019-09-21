Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.09.19 08:35

Гонтарева о Коломойском: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва". ВИДЕО

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 20 сентября, что является "первой жертвой" реализации угроз олигарха Игоря Коломойского.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", ведущий Савик Шустер задал Гонтаревой вопрос о том, зачем Коломойскому это нужно, ведь она не вернет ему "ПриватБанк".

Экс-глава НБУ отметила, что задавала этот вопрос "всем, кого знает".

"В день, когда мне сожгли дом, у меня было много общения с журналистами. Появилась статья газеты Financial Times о том, что премьер-министр, президент хотят сделать по "ПриватБанку" settlement (урегулирование. – Ред.). У меня был вопрос ко всем журналистам – каким образом я мешаю премьер-министру [Алексею Гончаруку] и господину Коломойскому сделать settlement, когда нахожусь в Лондоне в инвалидном кресле и два с половиной года не работаю в "ПриватБанке". Никто ответить не может. Все, кто знает этого человека, говорят, что это такая страшная месть. И второе – это еще и запугивание всех остальных реформаторов. [Мол] если вы будете такая непослушная, как Гонтарева, будете идти своим путем, то завтра вас будет ждать то, что получила она", – сказала Гонтарева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде. ВИДЕО

Она отметила, что обыск в "ПриватБанке" состоялся за день до обыска ее квартиры, 11 сентября.

"Вы видели, как запугивают менеджмент "ПриватБанка", менеджмент Нацбанка, Министерства финансов. Это же запугивание всех. Просто я – первая жертва", – добавила экс-глава НБУ.

Позже, когда в эфир по телефону должен был выйти Коломойский, она отказалась его слушать и с ним общаться.

"Я не хочу слушать... Этот человек не говорит ни слова правды, никогда. Я не хотела бы. Давайте, может, меня отпустите – и вы все выслушаете Коломойского в прямом эфире без меня", – сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поджог дома Гонтаревой грозит дестабилизацией в Украине. Это ящик Пандоры, - Данилюк

Как сообщалось ранее, дом Валерии Гонтаревой под Киевом в с. Гореничи был сожжен в ночь на 17 сентября в результате поджога.

В ГСЧС Киевской области уточнили, что дом выгорел практически полностью, поскольку очагов пожара было несколько.

Ранее, в ночь на 5 сентября, была облита бензином и сожжена машина невестки экс-главы НБУ перед ее домом в центре Киева.

12 сентября правоохранители проводили обыски по месту прописки Гонтаревой в квартире ее семьи в Киеве.

Гонтарева, которая сейчас находится на лечении в госпитале в Лондоне после наезда на нее автомобиля, считает эти два события связанными и заявила, что от вербальных угроз ее противники перешли к реальным действиям.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100