Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.09.19 09:17

Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США нынешний кандидат в президенты Джо Байден призвал главу государства Дональда Трампа опубликовать расшифровку записи телефонного разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, в котором могла идти речь о давлении на последнего.

Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", свой призыв Байден опубликовал в своем Twitter

"Если отчеты правдивы, тогда на самом деле нет границ у готовности президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать свою страну", – написал Байден.

Он подчеркнул, что Трамп должен немедленно опубликовать стенограмму звонка, чтобы американский народ сам мог дать оценку и уполномочить офис директора национальной разведки рассекретить сообщение.

"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", – добавил Байден.

9 сентября главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отрицает договоренности с Зеленским в отношении расследования дела, связанного с сыном Байдена

The Washington Post и The New York Times писали, что речь шла о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник разведки доложил руководству, что одно из обещаний, прозвучавших из уст Трампа, вызывает тревогу.

Читайте также: "Никакого давления не было", - Пристайко о телефонной беседе Зеленского и Трампа

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разговор между Зеленским и Трампом "был долгим, дружеским и касался многих вопросов". При этом министр убежден, что давления на Зеленского со стороны Трампа не было.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телефонный разговор Трампа, касающийся Украины, встревожил разведку США, - Washington Post

В июне Джулиани призывал президента Украины Зеленского приступить к расследованию дела о возможном вмешательстве Киева в американские выборы в 2016 году и предполагаемом подкупе экс-вице-президента США Джо Байдена пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100