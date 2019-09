Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", свой призыв Байден опубликовал в своем Twitter



"Если отчеты правдивы, тогда на самом деле нет границ у готовности президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать свою страну", – написал Байден.



Он подчеркнул, что Трамп должен немедленно опубликовать стенограмму звонка, чтобы американский народ сам мог дать оценку и уполномочить офис директора национальной разведки рассекретить сообщение.



"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", – добавил Байден.





If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU