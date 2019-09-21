Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", свой призыв Байден опубликовал в своем Twitter



"Если отчеты правдивы, тогда на самом деле нет границ у готовности президента Трампа злоупотреблять своей властью и унижать свою страну", – написал Байден.



Он подчеркнул, что Трамп должен немедленно опубликовать стенограмму звонка, чтобы американский народ сам мог дать оценку и уполномочить офис директора национальной разведки рассекретить сообщение.



"Такое поведение особенно отвратительно, поскольку оно использует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность в политических целях", – добавил Байден.





If these reports are true, then there is truly no bottom to President Trump’s willingness to abuse his power and abase our country. pic.twitter.com/PblNGDarXU — Joe Biden (@JoeBiden) 20 сентября 2019 г.

9 сентября главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

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The Washington Post и The New York Times писали, что речь шла о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотрудник разведки доложил руководству, что одно из обещаний, прозвучавших из уст Трампа, вызывает тревогу.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что разговор между Зеленским и Трампом "был долгим, дружеским и касался многих вопросов". При этом министр убежден, что давления на Зеленского со стороны Трампа не было.

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В июне Джулиани призывал президента Украины Зеленского приступить к расследованию дела о возможном вмешательстве Киева в американские выборы в 2016 году и предполагаемом подкупе экс-вице-президента США Джо Байдена пятым президентом Украины Петром Порошенко.



