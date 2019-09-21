В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября

Об этом заявил "Радіо Свобода" представитель Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.

Первая встреча двух президентов пройдет в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в американском Нью-Йорке.

Зеленский и Трамп обсудят вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе, сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попыткой Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом доме.

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По словам представителя администрации президента США, Трамп также "призовет все стороны" выполнять обязательства в рамках Минских соглашений.

Зеленский совершит визит в США 23–26 сентября для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Ожидается, что украинский президент выступит с речью во время общих дебатов сессии, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития. В Офисе президента анонсировали, что глава государства встретится с Трампом в Нью-Йорке, но точную дату не назвали.