Шедший в Москву изгонять Путина шаман Габышев отпущен под подписку о невыезде по делу об экстремизме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо-Москвы.

Габышева обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Это следует из материалов дела, на которые ссылается агентство "Интерфакс" — в частности, следователи полагают, что якутский шаман призывал к насилию в отношении президента Владимира Путина. Накануне Габышева отправили в психоневрологический диспансер, однако сейчас он вместе с адвокатами вернулся домой.

Об этом интернет-изданию "МБХ медиа" рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. При этом, по его словам, шаман отозвал добровольное соглашение об обследовании в психдиспансере. Как утверждает Прянишников, Габышев подписал договор под давлением силовиков. В то же время, как отмечается, следователи успели провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты будут на следующей неделе.

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Габышева ранее задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Он шел пешком в Москву из Якутии с марта этого года.