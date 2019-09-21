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21.09.19 13:15

Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам. ДОКУМЕНТ

Хмельницкий областной совет принял обращение к Президенту Украины с просьбой отсрочить введение рынка земли в Украине и запретить ее продажу иностранцам и иностранным кампаниям. Также депутаты призывают Президента инициировать всеукраинский референдум по этому вопросу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", депутаты Хмельницкого облсовета подчеркивают, что земля должна быть ресурсом развития именно украинского народа, а не объектом наживы для иностранных спекулянтов и олигархов, в частности русских и кремлевской клики, представители которой уже давно обзавелись паспортами стран ЕС, Великобритании и США!

"Одним из важнейших вопросов, который волнует нас, аграриев и всех жителей Хмельницкой области является станут украинцы батраками на собственной земле, продолжат и дальше в Украине расти земельные латифундии?", - говорится в обращении.

Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам 01

Ранее аналогичные обращения, содержащие требования запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения приняли Одесский и Херсонский областные советы

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