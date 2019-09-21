Генштаб работает над планом разведения на Донбассе. Он будет учитывать все риски, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

"План разведения создается сейчас. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, конечно, он будет учитывать все риски", - сказал он.

Загороднюк подчеркнул, что разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде. "Это будет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон", - сказал он.

Министр обороны также заверил, что на каждом из участков "будет идти подготовка, будут идти объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее".

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Загороднюк также заявил, что разведение сил и средств на Донбассе – это не отступление: "Это не отступление – это разведение".

"Конечно, должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. И мы говорили с военными, с Генеральным штабом и так далее – никто не будет делать это без подготовки….Конечно, мы будем следить, чтобы та сторона это тоже делала", - отметил он.