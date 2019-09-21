По факту блокирования вагонов с углем на Львовщине начато уголовное производство, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, груженные углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

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По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

"Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить незаконные действия. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения", - подчеркнул руководитель полиции Львовщины Василий Виконский.

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