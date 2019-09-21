Часть украинской делегации планирует участие в предстоящей сессии ПАСЕ, - Гончаренко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - написал Гончаренко.
Он подчеркнул, что Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября, то есть "действующим остается старый состав делегации".
"Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций", - считает Гончаренко.
Ранее руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.