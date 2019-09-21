Часть украинской делегации планирует участие в предстоящей сессии ПАСЕ, - Гончаренко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат (фракция "Европейская солидарность") Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Интересы Украины надо отстаивать. Поэтому те представители старой делегации, которые вошли и в новый состав, включая меня, собираются ехать на сессию, чтобы представить позицию Украины. Считаю недопустимым, чтобы на такой важнейшей международной площадке, как ПАСЕ, звучала позиция Кремля и не звучала наша позиция", - написал Гончаренко.

Он подчеркнул, что Украина не подает новый состав делегации на ближайшую сессию ПАСЕ, которая стартует 30 сентября, то есть "действующим остается старый состав делегации".

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"Это серьезный дипломатический сигнал, демонстрирующий реакцию страны на возвращение в ПАСЕ российской делегации без санкций", - считает Гончаренко.

Ранее руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ.