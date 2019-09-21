"Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера встречался в Офисе Президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе. И хочу повторить то, что сказал на встрече:
1. Ничего не будет решаться без ведома общества.
2. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение.
3. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - написал Ермак.
Помощник Зеленского подчеркнул, что "все это будет позже, пока необходимо прекратить огонь".