"Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера встречался в Офисе Президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе. И хочу повторить то, что сказал на встрече:

1. Ничего не будет решаться без ведома общества.

2. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение.

3. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - написал Ермак.

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Помощник Зеленского подчеркнул, что "все это будет позже, пока необходимо прекратить огонь".

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