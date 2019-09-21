В кабинете директора ГБР Трубы обнаружили прослушку (обновлено). ФОТО

Об этом Труба сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал директор ГБР.

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Труба отметил, что на записях ничего интересного про него быть не может, а вот "о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных".

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

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