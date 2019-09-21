Украину теперь будут воспринимать как источник проблем во время предвыборной президентской кампании в США, - Климкин

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотим мы того или нет, но Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США. Будет много попыток выяснить, что и кому говорил Руди Джулиани, что говорил или не говорил Дональд Трамп в отношении Джо Байдена. Но важно, что Украину будут воспринимать как источник проблем, а не позитива. И это может нам дорого стоить", - отметил Климкин.

По его мнению, проблема не только в новом контексте для визита Президента Владимира Зеленского в США и его встречи с Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября

"Это будет на повестке дня во время всей американской кампании. Но когда идет волна, ей нет смысла противостоять: нужно или отступить, или заняться серфингом", - добавил бывший глава МИД.

Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Также читайте: "Никакого давления не было", - Пристайко о телефонной беседе Зеленского и Трампа

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.