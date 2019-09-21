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21.09.19 20:48

После Олимпийских игр полностью сосредоточусь на политике, - нардеп Беленюк

Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа") Жан Беленюк обещает через год полностью посвятить себя политической деятельности.

беленюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель - выступить на Олимпийских играх. Для этого я должен был выступить на чемпионате мира, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. Болеше отборочных стартов у меня не будет. Следующая цель - непосредственно Олимпийские игры в августе следующего года , - рассказал Беленюк.

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"После этого я буду уже на 100% предан украинской политике. Сейчас я стараюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым (на мировом первенстве - ред.), А в этом году начал, и стал первым", - сообщил депутат.

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