После Олимпийских игр полностью сосредоточусь на политике, - нардеп Беленюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель - выступить на Олимпийских играх. Для этого я должен был выступить на чемпионате мира, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. Болеше отборочных стартов у меня не будет. Следующая цель - непосредственно Олимпийские игры в августе следующего года , - рассказал Беленюк.

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"После этого я буду уже на 100% предан украинской политике. Сейчас я стараюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым (на мировом первенстве - ред.), А в этом году начал, и стал первым", - сообщил депутат.

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