Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером

Такое мнение высказал в интервью Цензор.НЕТ партнер Шустера Павел Елизаров.

Он напомнил, что в 2015 году программу "Шустер LIVE" убрали из эфира 1+1 и тогда большинство представителей медиасообщества проигнорировали это события, посчитав корпоративным конфликтом. "Мы это рассматривали тогда как покушение на свободу слова. Потому что ни в одной стране мира и даже в Украине ни один собственник канала и канал не позволял себе выбрасывать ток-шоу за две минуты до эфира. Савик уже стоял загримированный на площадке, уже отсчет времени начался, когда Ткаченко мне позвонил", - сообщил Елизаров.

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По его словам, в Украине "владелец канала по задаче власти может выкинуть шоу за две минуты до эфира", и это воспринимают как норму: "А потом все обсуждают не давление на свободу слова, а пытаются уйти в обсуждения финансовых вопросов и собственности медиа".

"Я рассматриваю 2015 год - это дата, когда нас выкинули из эфира у Коломойского - как покушение на свободу слова в прямом смысле. Когда человек, не маскируясь, просто берет и выкидывает программу из эфира. Пришло время, когда он сам захотел об этом поговорить, и мы готовы с ним сейчас разговаривать на ту тему. Разговаривать мы с ним будем в суде исключительно", - подчеркнул Елизаров.

Он подтвердил, что иск подготовлен и будет подан в понедельник. "Исковое требование полностью готово. Наш иск на 100 миллионов гривен к Коломойскому о защите чести и достоинства и опровержении неправдивой информации относительно мэров - то что мы берем деньги", - сообщил Елизаров.

Чтобы подать иск, необходимо знать адрес прописки Коломойского. "Савик его об этом в эфире спросил, поэтому если он хочет, он может отправить Савику смс - он знает телефон - со своим адресом", - пояснил Елизаров.

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Он опроверг все обвинения, высказанные Коломойским в эфире "Свободы слова", и объяснил, что опубликованный после документ подтверждает противоречия в словах олигарха относительно финансирования шоу Шустера в 2015 году. Также не отвечает действительности заявления о несоблюдении контракта - пока была возможность, шоу выходило на канале 3s.tv и сигнал также подавался на канал 1+1, что полностью соответствовало контрактным условиям. Это подтверждено документами.

Напомним, 18 сентября 2015 года шоу "Шустер LIVE" не вышло в эфир "1+1". Согласно заявлению, канал считает, что "в ситуации, которая возникла в стране за последние несколько дней, общество уже крайне напряжено и политизировано, и канал не готов накалять его еще больше".

2 октября студию начали проверять налоговики.

В декабре 2015 года Игорь Коломойский заявлял, что причиной расторжения контракта между телеканалом "1+1" и "Студией Савика Шустера" стала, в первую очередь, необъективность программы "Шустер Live".

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