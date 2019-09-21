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21.09.19 23:54

Задержанных во время блокады угля на Львовщине отпустили, полиция просит власти "немедленно решить спорные вопросы"

Участников акции блокады угля на железной дороге во Львовской области, задержанных 21 сентября, отпустили.

Задержанных во время блокады угля на Львовщине отпустили, полиция просит власти "немедленно решить спорные вопросы"

Об этом сообщается на странице "Штаб блокады торговли с оккупантами", информирует Цензор.НЕТ.

Глава областной полиции Василий Виконский призвал местные власти решить "спорные вопросы".

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"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят", - заявил он.

Напомним, 21 сентября на железнодорожной станции "Сосновка" во Львовской области полиция разогнала участников блокады вагонов с российским углем. В Национальной полиции сообщили, что во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине пострадали 8 полицейских. Были задержаны 28 участников акции.

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