Задержанных во время блокады угля на Львовщине отпустили, полиция просит власти "немедленно решить спорные вопросы"

Об этом сообщается на странице "Штаб блокады торговли с оккупантами", информирует Цензор.НЕТ.

Глава областной полиции Василий Виконский призвал местные власти решить "спорные вопросы".

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"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят", - заявил он.

Напомним, 21 сентября на железнодорожной станции "Сосновка" во Львовской области полиция разогнала участников блокады вагонов с российским углем. В Национальной полиции сообщили, что во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине пострадали 8 полицейских. Были задержаны 28 участников акции.