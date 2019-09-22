Не помешало бы восстановить парламентский контроль, - нардеп Верещук

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом она сказала в эфире программы "Большое интервью".

"Восстановить парламентский контроль бы не помешало. Потому что мы можем сколько угодно вешать нагрудный значок, такой большой, что мне кажется, что он уже до уровня парламентского эго вырос. Мне даже стыдно немного, что такие значки себе сделали, удостоверения, у нас всего много, а эффекта мало", - сказала Верещук.

Верещук добавила, что контроль за парламентом осуществляет общество.

"Президент не может контролировать парламент - это другая вертикаль власти. Каким образом он может контролировать? Он может быть субъектом законодательной инициативы - это конституционно предусмотренное его право", - отметила нардеп.

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