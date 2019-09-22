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22.09.19 12:29

Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации у разрушенного моста в Станице Луганской, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) фиксирует невыполнение наемниками РФ обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской.

Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации у разрушенного моста в Станице Луганской, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Отмечается, что российская сторона не осуществила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения.

"Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - говорится в сообщении.

"На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", - добавили в пресс-центре ОС.

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Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации у разрушенного моста в Станице Луганской, - СЦКК 01

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