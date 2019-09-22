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22.09.19 13:38

С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили перемирие, применив АГС и стрелковое оружие, - Минобороны

С начала сегодняшних суток, по состоянию на 11:00 в районе проведения ООС зафиксировано 4 нарушения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Все обстрелы противник совершил на донецком направлении.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Так, в половине первого ночи оккупанты обстреляли из пулеметов наши оборонительные позиции вблизи Николаевки. Около шести утра вражеские выстрелы из автоматических гранатометов фиксировались на подступах к Новогнатовке. Эти две провокации враг совершил с направления Докучаевска.

Далее, в 09.30 под вражеским огнем находились защитники Водяного, где оккупанты били из автоматических гранатометов АГС и стрелкового оружия.

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Кроме того, пулеметы крупного калибра противник применил при ведении огня в сторону подразделения Объединенных сил, которое защищает н.п. Лебединское.

С начала суток подразделения украинских войск открывали ответный огонь из штатных пехотных средств только в одном случае.

По предварительной информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет.

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