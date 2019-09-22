Предатель из СБУ майор ФСБ Дрындин оказался владельцем конопляной плантации под Волгоградом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.

22 августа прошлого года в Волгоградской области РФ был задержан старший оперуполномоченный ФСБ майор Юрий Дрындин. Контрразведчика остановили на посту ГИБДД, когда он ехал в своей Audi A8. В машине в тайниках было найдено около 8 кг марихуаны.

По некоторым данным, фсбэшник попал в поле зрения правоохранителей, после того как в районе города Волжский — "спутника" Волгограда — полицейские обнаружили целую плантацию конопли. Трое причастных к незаконному обороту наркотиков были задержаны. Они якобы пояснили, что за "товаром" вскоре приедет настоящий владелец плантации, который собирался его перевезти в Крым. Им и оказался майор Дрындин.

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Всем четверым предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенный организованной группой (ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), и незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, организованной группой (ч. 2 ст. 231 УК РФ). При этом майора ФСБ Дрындина следователи назвали организатором изготовления марихуаны.

Согласно базе Волгоградского гарнизонного военного суда процесс в отношении Дрындина и сообщников идет с июля 2019 года.

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Дрындин до оккупации Крыма Россией служил в СБУ в звании капитана, занимаясь борьбой с коррупцией и оргпреступностью. Позже он принял присягу РФ и поступил на службу в крымскую ФСБ, где вскоре даже получил новое звание (в Украине за этот поступок бывший сотрудник СБУ был объявлен в розыск как дезертир). Как следует из судебных документов, майор Дрындин и его коллеги должны были специализироваться на "нейтрализации угроз безопасности, формируемых отдельными лицами общественных объединений, землячествами и диаспорами".