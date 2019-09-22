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22.09.19 15:32

В результате сильнейшего за последние 30 лет землетрясения в Албании пострадали более 100 человек

В Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение. В результате подземных толчков пострадали более 100 человек.

землетрясение,албания

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным Геологической службы США, на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные - в столице Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны.

Магнитуда трех последующих толчков составила 5,1, 4,7 и 4,8. В Тиране и Дурресе здания тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома.

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В соответствии с официальными данными, почти 300 жилых домов были повреждены, на более 20 из них появились трещины. Некоторые машины были разрушены из-за падения обломков. По информации Минздрава Албании, в результате землетрясения пострадали более 100 человек.

Премьер-министр Албании Эди Рама в связи с произошедшим отменил свою рабочую поездку в США.

Подземные толчки также могли почувствовать жители соседних Черногории и Македонии.

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