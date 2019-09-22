Смертельное ДТП на Одесчине, в котором погибли 9 человек, произошло по вине водителя фуры, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, 21 сентября в Одесской области в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки 9 человек погибли, 4 были госпитализированы.