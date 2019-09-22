Министр обороны РФ Шойгу: "Когда-то экстремистов в Украине все равно придётся останавливать. Жаль, что это не было сделано раньше"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Московский комсомолец".

Журналист спросил министра о возможности прямого военного столкновения между армиями Украины и России на фоне призывов "о въезде в Москву на танковой броне".

"Даже думать об этом не хочу. Имею большую надежду, что у украинского народа и украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - ответил Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу

Министр обороны РФ также рассказал о своих украинских корнях.

"Украинцы - братский народ. Мои родственники по линии мамы - из Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. Из Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", - считает Шойгу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два десятка офицеров РФ выслали с Донбасса за хищения, - разведка