За 4 года по программе "Тебя ждут дома" сдались 383 наемника "ДНР/ЛНР", - СБУ

Такие данные в ответ на запрос "Апострофа" сообщили в департаменте контрразведки СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

За последние 4 года, то есть, с момента начала действия программы СБУ "Тебя ждут дома", украинским властям сдался практически батальон боевиков – 383 человека. В том числе, 128 человек в 2018 году и 16 человек с начала 2019 года.

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Программа "Тебя ждут дома" предусматривает, что участники незаконных вооруженных формирований могут перейти на сторону Украины с наименьшими потерями. И это пока единственный шанс для сепаратистов, не совершавших тяжких преступлений (убийств, пыток, изнасилований, нападений на предприятия) законно выбраться из болота "русского мира".

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