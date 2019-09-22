Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп

Об этом Трамп заявил журналистам 22 сентября перед поездкой в Техас и Огайо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Разговор с Зеленским в основном была о коррупции - о всей коррупцию (в Украине - ред.), А также о том, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как бывший вице-президент Байден и его сын , создавали коррупцию в Украине", - сказал глава Белого дома.
Трамп считает этот призыв по борьбе с коррупцией "абсолютно идеальным".
Также президент США добавил, что у него нет проблем с тем, чтобы его адвокат Рудольф Джулиани дал показания Конгрессу.
Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.