Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.09.19 19:41

Помпео считает неуместным обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского

Государственный секретарь США Майкл Помпео считает "неприемлемым" обнародования стенограммы разговора между президентами США и Украины, который стал причиной нового политического скандала вокруг главы Белого дома.

помпео

Об этом он заявил во время интервью на телеканале ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это частные разговоры между мировыми лидерами, и было бы нецелесообразным это делать, за исключением чрезвычайных обстоятельств", - ответил Помпео на вопрос, почему бы администрации не обнародовать разговор лидеров Украины и США.

При этом, ведущая подчеркнула, что сам глава Белого дома неоднократно заявлял, что в этом общении не было ничего плохого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

Накануне Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100