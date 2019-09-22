МИД России похвалил пакт Молотова – Риббентропа

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер МИД РФ.
"Благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже, были спасены сотни тысяч жизней", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 23 августа 1939 года Советский Союз и нацистская Германия подписали договор о ненападении, известный как Пакт Молотова-Риббентропа. Секретный дополнительный протокол к нему распределял зоны влияния СССР и Германии в Восточной Европе.