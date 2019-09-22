Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
22.09.19 23:31

КПВВ "Каланчак" закрывают для автомобилей из-за строительных работ, - ГПСУ

Начинаются строительные работы на контрольных пунктах въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар".

кпвв

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, с 8 часов утра 23 сентября на КПВВ "Каланчак" начнут пропускать только пешеходов.

Отмечается, что автомобильный транспорт будет перенаправляться на КПВВ "Чаплинка".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали строить режимные зоны, - Херсонская ОГА. ФОТОрепортаж

Одновременно на КПВВ "Чонгар" будут в установленном порядке пропускать людей и транспорт, "однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ".

"Государственная пограничная служба обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании путешествия. В случае других изменений по пропуску лиц и транспортных средств в указанных КПВВ информация будет предоставлена ​​дополнительно", - отмечается в сообщении.

КПВВ Каланчак закрывают для автомобилей из-за строительных работ, - ГПСУ 01

Напомним, Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В августе пассажиропоток на админгранице с оккупированным Крымом вырос на 17,5%, - МинВОТ

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100