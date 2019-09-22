КПВВ "Каланчак" закрывают для автомобилей из-за строительных работ, - ГПСУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, с 8 часов утра 23 сентября на КПВВ "Каланчак" начнут пропускать только пешеходов.

Отмечается, что автомобильный транспорт будет перенаправляться на КПВВ "Чаплинка".

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Одновременно на КПВВ "Чонгар" будут в установленном порядке пропускать людей и транспорт, "однако могут возникать неудобства в связи с проведением ремонтных работ".

"Государственная пограничная служба обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании путешествия. В случае других изменений по пропуску лиц и транспортных средств в указанных КПВВ информация будет предоставлена ​​дополнительно", - отмечается в сообщении.

Напомним, Зеленский поручил новому главе Херсонской ОГА Гусеву до 20 декабря закончить оборудование пунктов пропуска на админгранице с Крымом.

Позже в пресс-службе Херсонской ОГА сообщили, что введение в эксплуатацию контрольных пунктов въезда-выезда "Каланчак" и "Чонгар" на административной границе с временно оккупированной АР Крым запланировано 15 ноября.

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