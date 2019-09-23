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23.09.19 00:58

С 23 сентября в Украине начинаются заморозки, - Укргидрометцентр

На следующей неделе в Украине ожидаются заморозки, больше всего это на себе почувствуют северные и восточные области.

заморозки

Украинский гидрометцентр предупреждает о заморозках ночью 23-25 сентября, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт организации.

"23 сентября на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (1 уровень опасности, желтый). 22-23 сентября в Украине, кроме Волынской и Черновицкой областей, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью 24 сентября в северных и восточных областях - заморозки в воздухе 0-3 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Полтавской и Черкасской - заморозки на почве 0-4 градуса, (I уровень опасности, желтый). Ночью 25 сентября в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Луганской областяхи - заморозки в воздухе 0-3 градуса (сильные заморозки, II уровень опасности, оранжевый), в Житомирской, Киевской, Донецкой областях заморозки на почве 0-5 градусов (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Днем воздух может прогреваться до 15-20 градусов тепла.

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