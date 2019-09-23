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23.09.19 01:59

Трамп принял решение предоставить помощь Украине, чтобы помочь сопротивляться захвату юго-востока страны, - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что именно администрация Трампа предоставила оборонительную помощь Украине.

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Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы хотим иметь хорошие отношения с народом Украины. Мы хотим, чтобы они были свободны и независимы", - подчеркнул Помпео в интервью каналу ABC в воскресенье.

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"Я видел, как президент общается с руководством Украины. Я слушал переговоры и помню, как прошлая администрация отказывалась предоставить оборонительное оружие Украине. Президент принял решение о предоставлении и не единожды и не дважды, а уже трижды, чтобы народ Украины мог сопротивляться захвату юго-востока Украины. Как вы помните, именно прошла администрация разрешила Владимиру Путину забрать пятую часть Украины", - заявил Помпео корреспонденту FoxNews.

Он также отметил, что переговоры о предоставлении военной поддержки Украине всегда были "на 100% соответствующие, на 100% законны и на 100% обеспечивали защиту американских налогоплательщиков в целесообразном использовании их средств".

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