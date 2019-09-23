Враг за сутки 15 раз нарушил режим прекращения огня, ранен один украинский воин, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говоритс в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 7 обстрелов позиций Объединенных сил:

- трижды неподалеку от Николаевки - из стрелкового оружия;

- вблизи Новогнатовки - из автоматического гранатомета;

- неподалеку от Водяного - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил:

- вблизи Крымского и Пивденного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- в районе Зализного и Новгородского - из минометов калибра 82 мм;

- неподалеку от Майорска - из ручных противотанковых гранатометов;

- вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета;

- в районе Зайцево и неподалеку от Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники трижды нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил обстрелы позиций Объединенных сил:

- вблизи Новотроицкого - из автоматического гранатомета;

- дважды вблизи Богдановки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.