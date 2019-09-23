Трамп допустил возможность обнародования стенограммы телефонного разговора с Зеленским

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Голос Америки".

"Мы примем решение о том, как обнародовать ее (стенограмму разговора. - Ред.) или передавать то, о чем мы говорили", - сказал Трамп журналистам в Хьюстоне.

"Проблема в том, - пояснил президент, - что в разговоре с лидером иностранного государства, важно, чтобы у лидера не было ощущения, что он не может свободно говорить".

"То же касается и американского президента. Нужно, чтобы они могли высказаться без того, чтобы каждое их слово было обнародовано на весь мир", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не хотим, чтобы наши люди, такие как Байден и его сын, создавали коррупцию в Украине, - Трамп

В своих интервью АВС, Fox News и CBS в воскресенье Госсекретарь Помпео также отметил нюансах обнародования такой информации и подчеркнул, что решение об обнародовании будет принимать Белый дом.

Телефонный разговор, состоявшейся между президентами 25 июля, оказался в центре скандала в США.

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США выступил с требованием предоставить на рассмотрение стенограмму разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 июля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помпео считает неуместным обнародование стенограммы телефонного разговора Трампа и Зеленского

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.