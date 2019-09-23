Планируем подписание масштабного международного договора, который гарантирует территориальную целостность Украины, - Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua заявил помощник Владимира Зеленского Андрей Ермак.

"У нас есть идея - сейчас я говорю об этом впервые - которая теперь звучит в разных переговорах, чтобы урегулирование ситуации закончилось подписанием масштабного международного договора, в котором бы приняли участие все самые крупные игроки - Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай, которые зафиксировали бы на годы, а лучше на столетия, наш суверенитет, территориальную целостность", - заявил Ермак.

По словам помощника Владимира Зеленского, поскольку у Украины уже есть опыт неработающих документов и гарантий, под которые страна сделала серьёзные шаги, начиная с момента обретения независимости, он считает, что как один из элементов гарантии в Украине должны появиться штаб-квартиры международных организаций.

"Пройдя тяжёлый трагический путь, мы как страна, понимаем, какое место в мировом сообществе должна занять Украина. Я считаю, это было бы огромным достижением и прорывом", - отметил Ермак.

Ермак считает, что нужно учесть негативный опыт Будапештского меморандума.

Отметим, Россия - подписант Будапештского меморандума, напала на Украину, не соблюдая соглашение.

"Как юрист при заключении соглашения я всегда смотрел на пункты, которые дадут мне возможность отстаивать свои права, в том числе в суде. Вот если подходить к международному договору с такой позиции, а не для того чтобы подписать красивый документ и выпить потом шампанского, тогда он будет работать", - сказал Ермак.

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