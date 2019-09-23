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23.09.19 09:55

Полиция задержала подозреваемого в совершении ДТП на Житомирщине, где погибли 9 людей

Полиция задержала подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области, в результате которого погибли 9 человек и еще 11 получили травмы.

дтп

Об этом сообщает пресс-служба полиции области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, он является одним из пострадавших. После того, как водителю грузовика оказали необходимую медицинскую помощь, правоохранители его задержали.

"Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября автобус и грузовик столкнулись в Новоград-Волынском районе Житомирской области, в результате чего погибли девять человек, еще 11 получили травмы

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