Встреча с Джулиани состоялась по моей инициативе, - помощник Зеленского Ермак

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью LB.ua.

"Когда я прочитал о том, что он собирался приехать в Украину, но передумал, "потому что в команде Зеленского есть враги Трампа", я предложил поговорить с ним ... На тот момент я был знаком с Куртом Волкером, я рассказал ему о своей идее поговорить с Джулиани, чтобы прояснить ситуацию, он идею одобрил и предложил меня ему представить", - сказал Ермак.

"Дальше было так: я приехал в Вашингтон, одна из первых встреч - в Конгрессе. Сидят демократы, республиканцы. Мы разговариваем о том, что мы собираемся делать в сфере правосудия, как будут работать суды. Затем я решил проинформировать конгрессменов, что планирую позвонить Джулиани, чтобы поговорить с ним о следующем: Самое главное - у нас новая команда, новый президент, мы простые ребята. С нами не надо для встречи искать посредников. Вот мой номер телефона, по нему всегда можно позвонить и приехать. И вообще, я являюсь фанатом того что он сделал для Нью-Йорка в качестве мэра", - продолжил Ермак.

Ермак отметил, что хотел заверить Джулиани, что при каденции новой власти в Украине все расследования будут происходить прозрачно, "никаких команд "прикрой/открой" по звонку".

"Это - фундаментальные принципы и основы программы президента Зеленского, с которыми мы шли на выборы. Также одним из принципов нашей команды будет перезагрузка власти, борьба против коррупции, реформа прокуратуры", - отметил помощник президента.

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Ермак отметил, что сообщил американским конгрессменам о намерении позвонить Джулиани, еще не зная, что "события будут развиваться в таком ключе, как сейчас", и благодаря этому "теперь чувствует себя очень уверенно".

"Так вот, мы с Джулиани поговорили по телефону, а после этого лично встретились в Мадриде. Я повторил ему эти же тезисы. Он отметил, что для него было важно услышать что новая украинская власть будет исповедовать принципы открытости и законности, будет бороться с коррупцией, и своей целью ставит сделать Украину успешной", - подытожил Ермак.

Напомним, в мае этого годаперсональный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, сообщил, что планирует приехать в Киев и встретиться с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Позже в интервью "Fox News" Джулиани рассказал, почему отказался приехать в Украину.

Адвокат Трампа заявил, что по его мнению он "вышел на группу людей, в которую входят враги президента (Трампа. - Ред.), в отдельных случаях - США и в одном случае уже осужденный за помощь демократам во время выборов в 2016-м человек".

Таким образом Джулиани дал понять, что не желает оказаться в компании этих входящих в окружение новоизбранного президента Украины людей.

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