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23.09.19 11:45

Встреча "нормандской четверки" может состояться в конце сентября или в начале октября, - помощник Зеленского Ермак

Встреча лидеров нормандской четверки может состояться в конце сентября или в начале октября.

Встреча "нормандской четверки" может состояться в конце сентября или в начале октября, - помощник Зеленского Ермак

Об этом заявил помощник президента Андрей Ермак в интервью изданию LB.ua, передает Цензор.НЕТ.

По словам помощника Зеленского, встреча "нормандской четверки" может состоятся в конце сентября или в начале октября.

"Во время последнего разговора, который длился два часа сорок минут, лидеры трех стран - Германии, Франции и Украины - высказались за конец месяца как дату встречи, именно после Нью-Йорка. Россия не дала подтверждение, но и не сказала "нет ". Думаю, это может быть конец сентября - начало октября ", - сказал он.

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