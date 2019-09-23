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23.09.19 12:27

Премьер назначил троих советников на общественных началах

Советниками премьер-министра Украины Алексея Гончарука на общественных началах стали Яна Горюнова, Светлана Котляревская и Александр Пукшин.

Премьер назначил троих советников на общественных началах

Об этом сообщил секретариат правительства в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"По информации департамента кадрового обеспечения секретариата Кабинета министров, по состоянию на 9 сентября 2019 года советниками премьер-министра Украины Гончарука А.В. на общественных началах являются Горюнова Яна Вячеславовна (дата назначения – 3.09.2019), Котляревская Светлана Сергеевна (3.09.2019), Пукшин Александр Игоревич (9.09.2019)", - говорится в ответе секретариата правительства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Горюнова является менеджером ІТ-проектов в Офисе эффективного регулирования BRDO.

Котляревская ранее работала проектным менеджером в Офисе по продвижению экспорта.

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