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23.09.19 12:33

"Не молчите, не пишите в соцсетях о "все пропало" и о "решалах. Звоните", - Зеленский дал телефон "горячей" линии НАБУ и призвал сдавать коррупционеров. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев бороться с коррупцией и сообщать о любых коррупционных действиях в НАБУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, с таким призывом Зеленский выступил в специальном видеоообращении, опубликованном в соцсети.

"Мы не сможем победить коррупцию, если вы будете закрывать на нее глаза или будете становиться соучастниками распила государственных денег... Если у вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите. Не нужно писать в соцсетях - все пропало, эти такие же как те, Зеленский поставил своих решал... Вот телефон - это "горячая" линия НАБУ. Звоните и сообщаейте...", - сказал Зеленский.

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