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23.09.19 12:58

Наемники РФ на Донбассе проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений ОС, - разведка

Командование российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях повышает интенсивность применения диверсионно-разведывательных и снайперских групп.

разведка

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом свидетельствуют данные ГУР.

По данным украинской разведки, противник активизировал подготовку к применению подразделений диверсантов, которые прибыли после трехмесячной подготовки по ведению "партизанской войны" в учебных центрах на территории Ростовской области.

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Кроме того, оккупанты проводят испытания эффективности скрытых способов обстрела подразделений Объединенных сил, обработанных на полигонах Южного военного округа ВС РФ: "Для дезориентации и сокрытия звука выстрелов, огонь снайперами ведется под прикрытием стрельбы минометов и гранатометов".

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