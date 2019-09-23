Апелляционный суд отменил решение об отстранении Рожковой, - НБУ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Сегодня, 23 сентября, Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Барышевского районного суда Киевской области от 11 июня", - говорится в сообщении.

Кроме того, Киевский апелляционный суд вынес отдельной постановление, касающееся судьи Барышевского райсуда Киевской обл. Коваленко К.В.

В пресс-службе отмечают, что в своей апелляционной жалобе НБУ обращал внимание суда на следующие аргументы:

- суд не имеет права устанавливать НБУ и членам его правления запрет исполнять обязанности;

- законодательством не предусмотрена возможнось прекращения, приостановления или запрета выполениня полномочий заместителя главы НБУ "по решению суда".

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Как сообщалось ранее, 11 июня 20019 года Барышевский районный суд Киевской области, который ранее отобрал лицензию в SkyUp, запретил первому заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой выполнять возложенные на нее должностные обязанности.

14 июня Национальный банк Украины подал ходатайство на отмену решения Барышевского районного суда, который запретил замглавы НБУ Екатерина Рожковой выполнять свои обязанности.

В мае 2019 года депутат ВР от "Народного фронта" Юрий Савчук подал в Окружной административный суд Киева иск с требованием обязать главу НБУ Якова Смолия уволить его заместительницу Екатерину Рожкову.

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