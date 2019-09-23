Крымских татар, задержанных в марте в ходе массовых обысков в оккупированном Крыму, этапировали на полуостров, - правозащитники

Об этом "Крымской солидарности" сообщили в адвокатском офисе Эмиля Курбединова со ссылкой на работающих по данному делу адвокатов, передает Цензор.НЕТ.
На следственных действиях происходит опознание обвиняемых "второй симферопольской группы" засекреченным свидетелем. По некоторым из фигурантов в Крыму уже прошли судебные заседания о продлении ареста. По завершению следственных экспериментов всех вывезут обратно в Ростов-на-Дону.
Следственные мероприятия проводятся Федеральной службой безопасности РФ по Крыму и Севастополю в отношении Рустема Шейхалиева, Иззета Абдуллаева, Сейтвели Сейтабдиева, Акима Бекирова, Алима Каримова, Асана Яникова, Ризы Изетова, Вели Абдулкадырова, Энвера Аметова, Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова, Фархода Базарова, Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова и Меджита Абдурахманова.
По мнению независимого правозащитного медиа-проекта ОВД-Инфо, секретные свидетели - очень удобный для российских силовиков судебный инструмент. Так можно скрывать внедренных для разработки оперативников. Или конструировать недостающие в уголовном деле доказательства.
Напомним, 27 марта 2019 года в Крыму прошли самые массовые обыски в домах крымскотатарских активистов, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". Всего было задержано 23 человека. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.
29 марта оккупанты перевезли как минимум 20 из 23 задержанных в Ростов-на-Дону.